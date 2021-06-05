Назван стартовый состав сборной России на матч с Болгарией

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Стал известен состав сборной России по футболу на контрольный матч с национальной командой Болгарии.
Назван стартовый состав сборной России на матч с Болгарией
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Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Болгарией в красной форме.

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