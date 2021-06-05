Назван стартовый состав сборной России на матч с Болгарией
Стал известен состав сборной России по футболу на контрольный матч с национальной командой Болгарии.
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Об этом сообщает пресс-служба сборной.
📋 Наш состав на #РоссияБолгария 🇷🇺— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021
Вперёд, #НашиПарни!
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Болгарией в красной форме.
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