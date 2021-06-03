Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии по футболу на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не сыграет за сборную Англии на предстоящем чемпионате Европы — 2020 из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), 22-летний защитник получил повреждение в прошедшем 2 июня контрольном матче с Австрией и не сможет помочь сборной на Евро.

Отмечается, что имя игрока, который заменит Александера-Арнольда в заявке на турнир, будет объявлено дополнительно.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной Англии на групповом этапе континентального первенства станут команды Хорватии, Чехии и Шотландии.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков Евро-2020.