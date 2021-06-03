Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков Евро-2020

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Защитник сборной России Юрий Жирков вошёл в топ-5 самых возрастных футболистов, попавших в заявку национальных команд на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков Евро-2020
  • globallookpress.com

Жирков (37 лет и 306 дней) занял пятое место в рейтинге.

На четвёртой позиции расположился вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург (38 лет и 273 дня). На третьей строчке расположился вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон (38 лет и 173 дня). Второе место у защитника сборной Португалии Пепе (38 лет и 116 дней).

Возглавил рейтинг нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней).

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее стал известен состав сборной России на Евро-2020.

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