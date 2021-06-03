Мухин попросил журналистов не задавать ему вопросов про переход в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин попросил представителей СМИ не задавать ему вопросов о трансфере в московский клуб.
Мухин попросил журналистов не задавать ему вопросов про переход в ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Понимаю, что вам интересна эта тема, но мысли только о сборной. Мы здесь работаем, поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», — цитирует Мухина «Чемпионат».

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее стал известен состав сборной России на Евро-2020.

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