Гол Мбаппе помог сборной Франции по футболу разгромить Уэльс

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Сборная Франции по футболу крупно обыграла команду Уэльса в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу.
Гол Мбаппе помог сборной Франции по футболу разгромить Уэльс
  • Reuters

Встреча прошла во французской Ницце и завершилась со счётом 3:0.

В составе действующих чемпионов мира отличились Килиан Мбаппе (35'), Антуан Гризманн (48') и Усман Дембеле (79').

Гости на 26-й минуте остались в меньшинстве после удаления Неко Уильямса. У хозяев же на 27-й минуте пенальти не реализовал Карим Бензема. 

Чемпионат Европы, который был перенесён с лета 2020 года, стартует 11 июня.

Ранее сообщалось, что сборные Германии и Дании не выявили победителя в футбольном матче.

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