Гол Мбаппе помог сборной Франции по футболу разгромить Уэльс

Сборная Франции по футболу крупно обыграла команду Уэльса в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу.

Встреча прошла во французской Ницце и завершилась со счётом 3:0.

В составе действующих чемпионов мира отличились Килиан Мбаппе (35'), Антуан Гризманн (48') и Усман Дембеле (79').

Гости на 26-й минуте остались в меньшинстве после удаления Неко Уильямса. У хозяев же на 27-й минуте пенальти не реализовал Карим Бензема.

Чемпионат Европы, который был перенесён с лета 2020 года, стартует 11 июня.

Ранее сообщалось, что сборные Германии и Дании не выявили победителя в футбольном матче.