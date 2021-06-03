Сборные Германии и Дании не выявили победителя в футбольном матче

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Сборная Германии сыграла вничью с командой Дании в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу.
Сборные Германии и Дании не выявили победителя в футбольном матче
  • Reuters

Встреча прошла в австрийском Инсбруке и завершилась со счётом 1:1.

В составе немецкой команды на 48-й минуте отличился Флориан Нойхаус, а датчане ответили голом Юссуфа Поульсена на 71-й.

Напомним, что Дания является одним из соперников сборной России по группе на Евро-2020.

Чемпионат Европы, который был перенесён с лета 2020 года, стартует 11 июня.

Ранее сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с Шотландией в контрольном матче.

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