Сборные Германии и Дании не выявили победителя в футбольном матче
- Reuters
Встреча прошла в австрийском Инсбруке и завершилась со счётом 1:1.
В составе немецкой команды на 48-й минуте отличился Флориан Нойхаус, а датчане ответили голом Юссуфа Поульсена на 71-й.
Напомним, что Дания является одним из соперников сборной России по группе на Евро-2020.
Чемпионат Европы, который был перенесён с лета 2020 года, стартует 11 июня.
Ранее сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с Шотландией в контрольном матче.