Экс-игрок сборной России: нельзя сказать, что Бельгия — главный фаворит в борьбе за плей-офф

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов поделился мнением о раскладах в группе национальной команды в чемпионате Европы.
Экс-игрок сборной России: нельзя сказать, что Бельгия — главный фаворит в борьбе за плей-офф
  • Reuters

«Бельгия —главный фаворит в нашей группе за выход в плей-офф. Нет. Так сказать нельзя. Не стал бы сразу отдавать Бельгии первое место. Для кого-то Бельгия является фаворитом, для кого-то — нет. Каждый определяет сам для себя», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, перед началом турнира все команды оказываются в равном положении. 

«Нельзя пренебрежительно относиться к аутсайдерам. Точно так же и не нужно относиться с каким-то возвышением к тем сборным, которые стоят выше в рейтинге. Я буду переживать за нашу сборную», — сказал специалист.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Хохлов выразил мнение, что Головин провёл очень сильный матч против Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить