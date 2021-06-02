Экс-игрок сборной России: нельзя сказать, что Бельгия — главный фаворит в борьбе за плей-офф

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов поделился мнением о раскладах в группе национальной команды в чемпионате Европы.

«Бельгия —главный фаворит в нашей группе за выход в плей-офф. Нет. Так сказать нельзя. Не стал бы сразу отдавать Бельгии первое место. Для кого-то Бельгия является фаворитом, для кого-то — нет. Каждый определяет сам для себя», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, перед началом турнира все команды оказываются в равном положении.

«Нельзя пренебрежительно относиться к аутсайдерам. Точно так же и не нужно относиться с каким-то возвышением к тем сборным, которые стоят выше в рейтинге. Я буду переживать за нашу сборную», — сказал специалист.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Хохлов выразил мнение, что Головин провёл очень сильный матч против Польши.