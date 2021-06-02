Хохлов считает, что Головин провёл очень сильный матч против Польши
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«Товарищеская игра — это больше для анализа тренерского штаба. Далеко не всегда это про результат. Даже не совсем удачные игры дают огромную пищу для размышлений тренерам», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что по контрольным матчам не стоит судить о состоянии команды.
«Головин провёл сильный матч, исполнил шикарную голевую передачу, вопросов нет. Каждый игрок сборной может взять на себя лидерские качества. Там собраны игроки высокого уровня. Головин — один из лидеров», — добавил Хохлов.
Кроме того, специалист считает лидерами национальной команды форварда Артёма Дзюбу и защитника Георгия Джикию.
Россия сыграла с Польшей со счётом 1:1.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что матч футбольных сборных России и Болгарии рассудит белорусский арбитр.