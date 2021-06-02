Хохлов считает, что Головин провёл очень сильный матч против Польши

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался о ничьей с командой Польши в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

«Товарищеская игра — это больше для анализа тренерского штаба. Далеко не всегда это про результат. Даже не совсем удачные игры дают огромную пищу для размышлений тренерам», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что по контрольным матчам не стоит судить о состоянии команды.

«Головин провёл сильный матч, исполнил шикарную голевую передачу, вопросов нет. Каждый игрок сборной может взять на себя лидерские качества. Там собраны игроки высокого уровня. Головин — один из лидеров», — добавил Хохлов.

Кроме того, специалист считает лидерами национальной команды форварда Артёма Дзюбу и защитника Георгия Джикию.

Россия сыграла с Польшей со счётом 1:1.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что матч футбольных сборных России и Болгарии рассудит белорусский арбитр.