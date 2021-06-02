Черчесов поделился эмоциями от поездки в Польшу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поездку в Польшу, где его коллектив провёл товарищеский поединок с местной национальной командой (1:1).

«Поездка в Польшу получилась очень короткой, но до предела насыщенной. Важнейший контрольный матч перед Евро-2020, решение по заявке на чемпионат, а также несколько встреч с близкими мне людьми. Вратарю Войцеху Ковалевски и переводчику Адаму Миешковскому мы подарили на память футболки сборной России. Продолжаем подготовку к стартовому матчу Евро-2020», — написал Черчесов в Instagram.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Дворкович выразил мнение, что выход из группы будет хорошим результатом для России на Евро-2020.