Дворкович считает, что выход из группы будет хорошим результатом для России на Евро-2020

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Президент Международной шахматной федерации, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович прокомментировал состав сборной России по футболу на грядущий чемпионат Европы, а также оценил перспективы команды на турнире.
Дворкович считает, что выход из группы будет хорошим результатом для России на Евро-2020
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Что касается состава, то нужно доверять главному тренеру. Считаю, что он сумеет привести команду к оптимально возможной форме. Он подбирает футболистов по определённым критериям, в том числе на основе глубокой индивидуальной аналитики. Выбор Станислава Черчесова основан на очень серьёзном анализе, по каждой позиции, по каждому игроку. Выход из группы для сборной России будет удовлетворительным результатом. Хорошим результатом станет, если наша команда пройдёт один раунд плей-офф», — цитирует Дворковича ТАСС.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее в посольстве Дании высказались о ситуации с недопуском болельщиков на матчи Евро-2020.

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