Малафеев: Жиркова насильно в сборную никто не тащит

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Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев высказал мнение о включении защитника Юрия Жирков в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Малафеев: Жиркова насильно в сборную никто не тащит
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Юру насильно никто никуда не тащит, если он отвечает на приглашение в сборную согласием, значит, он уверен в своих силах и убеждён, что может помочь команде. Его можно только похвалить, что он умудряется в таком возрасте поддерживать высокий уровень футбольных качеств и всё остаётся требовательным по отношению к себе. Юра не будет играть во вред себе или команде, он очень опытный игрок и точно сможет где-то помочь в случае такой необходимости», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

37-летний Жирков играет за сборную России с 2005 года и вместе с командой завоевал бронзу Евро-2008. В общей сложности в его активе два гола и 11 результативных передач в 103 матчах.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020.

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