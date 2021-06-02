Газзаев: нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат сборной на Евро

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Газзаев: нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат сборной на Евро
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Состав был сформирован по итогам подготовки на австрийском сборе, это прерогатива главного тренера, который выбрал окончательный состав для выступления на чемпионате Европы. Каждая кандидатура наверняка обсуждалась, поэтому нужно уважать мнение тренерского штаба, который отвечает за результат национальной команды на Евро. Тот состав, который определили, является оптимальным», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020.

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