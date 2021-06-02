Червиченко: пока никаких надежд на приемлемый результат в матче Евро-2020 с Бельгией совсем нет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничейный исход контрольного матча сборной России с национальной командой Польши.

«Могло быть хуже. Судя по началу матча, казалось, что будет всё совсем печально. Но после забитого гола поляки не стали обострять дальше, успокоились. И ещё нужно учесть, что у них не было главного — Левандовского. Иначе всё было бы печально. Но наши молодцы, что смогли отыграться. Гол забили хороший. Некоторые игроки выпадают. Пока никаких надежд на какой-то приемлемый результат в матче с Бельгией совсем нет», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что пока игра сборной России выглядит очень бледно и невыразительно.

«Всё очень, причём со знаком минус. Если мы от поляков на 3-й минуте получаем. Боюсь, с Бельгией в первые 15 минут могут быть похоронены все наши позитивные надежды. Нам повезло, что наши шпионы в Англии вырубили де Брюйне. Возможно, его отсутствие поможет не состояться нашему европейскому позору в первой игре», — добавил функционер.

Сборные России и Польши сыграли вничью — 1:1. В рамках подготовки к Евро-2020 российская команда проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.

Игра с Бельгией, которая станет для сборной России первой на Евро-2020, состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией.