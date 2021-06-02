Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о задачах команды в предстоящем контрольном матче со сборной Болгарии.
Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией
  • globallookpress.com

«Весь сбор мы готовились к матчу с Бельгией, но мы не можем зацикливаться только на нём. Потом у нас будут финны, соперник другой и игра другая, посмотрим, кто в каком состоянии. Сбор сложный, будем наигрывать состав, но нюансы возможны», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Контрольный матч с Болгарией состоится в Москве 5 июня.

Игра с Бельгией, которая станет для сборной России первой на Евро-2020, состоится 12 июня.

Ранее сообщалось, что Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020.

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