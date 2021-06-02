Колосков — о составе сборной на Евро-2020: тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об окончательной заявке национальной сборной команды России на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Колосков — о составе сборной на Евро-2020: тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Футболисты, которые оказались вне заявки, не вписались в требования главного тренера. Не вижу в этом ничего особенного, всё абсолютно справедливо: тренеры видели всех футболистов на сборах в течение нескольких недель, посмотрели, что они собой представляют. Уверен, тренерский штаб лучше всех нас знает, что делает. Жаль, что в окончательном составе не оказалось Евгеньева. С моей точки зрения, у него есть очень хорошие задатки», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Он отметил, что, судя по контрольной игре с Польшей, основным вратарём сборной на чемпионате Европы будет Антон Шунин.

«Он достаточно давно находится в сборной, у него больше опыта. Матвей Сафонов блестяще играл до травмы. Сейчас полностью восстановился — у него очень хороший потенциал. Станислав Черчесов не только главный тренер, но и выдающийся вратарь в прошлом, поэтому он точно знает, что делает. Шансы сыграть в основном составе будут у всех», — добавил Колосков.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020.

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