Дасаев считает, что Шунин будет основным вратарём сборной России на Евро-2020
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«Я считаю, что оптимальный состав был выбран. Что касается вратарской линии, то это также приемлемый выбор: Андрей Лунёв долгое время не играл, поэтому правильно отцепили из состава. Юрий Дюпин хорошую игру показывал за «Рубин», считаю, что его правильно оставили. Думаю, что Антон Шунин будет основным», — приводит слова Дасаева ТАСС.
В итоговую заявку на Евро-2020, помимо Шунина и Дюпина, вошёл Матвей Сафонов.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.
Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее Станислав Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией.