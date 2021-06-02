Дасаев считает, что Шунин будет основным вратарём сборной России на Евро-2020

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Бывший голкипер сборной СССР и экс-тренер сборной России Ринат Дасаев высказал мнение о вратарях, попавших в итоговую заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Дасаев считает, что Шунин будет основным вратарём сборной России на Евро-2020
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«Я считаю, что оптимальный состав был выбран. Что касается вратарской линии, то это также приемлемый выбор: Андрей Лунёв долгое время не играл, поэтому правильно отцепили из состава. Юрий Дюпин хорошую игру показывал за «Рубин», считаю, что его правильно оставили. Думаю, что Антон Шунин будет основным», — приводит слова Дасаева ТАСС.

В итоговую заявку на Евро-2020, помимо Шунина и Дюпина, вошёл Матвей Сафонов.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией.

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