Булыкин: атаку сборной России ожидаю мощной, так как вызваны Дзюба, Заболотный и Соболев

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

«Тренеру виднее с выбором состава, он провёл значительное время с футболистами, посмотрел, кто и как готов. Атаку сборной России ожидаю мощной, так как вызваны Дзюба, Заболотный и Соболев, также всегда есть полузащитники впереди, которые смогут помочь. Нападающие не совсем отличаются по игре, но это наконечник копья, в товарищеском матче с командой Польши мы увидели, как Станислав Черчесов будет использовать этих форвардов. Посмотрим, как это получится на уровне чемпионата Европы», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Он отметил, что никаких неожиданностей по вызову футболистов не возникло.

«Вряд ли они могут быть, так как вызваны лучшие игроки страны. Черчесов всегда объяснял выбор футболистов. Поэтому вряд ли были сюрпризы. Теперь нам остаётся только поддерживать нашу сборную и ждать от неё результата», — добавил Булыкин.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о задачах сборной России на контрольный матч с Болгарией.