Самедов: думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку сборной на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал мнение об окончательной заявке национальной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

«Кого-то должны были отцепить, видимо, было принято такое решение. Может, остальные ребята на сборе выглядели получше. Кроме Лунёва, остальные игроки молодые, всё впереди. Они молодцы, провели хорошие сезоны в своих клубах, но пока тренерский штаб решил так. Думал, что Андрей Лунёв попадёт в итоговую заявку, а не попадут либо Матвей Сафонов, либо Юрий Дюпин. Хотя оба провели хорошие сезоны, особенно Дюпин. Но в тренировочном процессе тренерскому штабу было виднее», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил выбор состава сборной России по футболу на Евро-2020.