Колосков: с такой игрой у сборной России нет шансов на выход из группы на Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ничейный исход контрольного матча сборной России с национальной командой Польши.

«Должен сказать, что после десятидневного сбора выглядели довольно прилично. Смотрелись лучше, чем поляки. Думаю, что команда на правильном пути. Черчесов сегодня посмотрел ряд футболистов, которых он мало видел. На серединном этапе подготовки сборная оставила довольно приличное впечатление», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он отметил что сборная Польши до неузнаваемости слабо сыграла с Россией.

«Мы играли лучше, не давали шансов. Но если мы будем играть так, как сегодня, то шансов выйти из группы никаких нет. Польша выглядит намного слабее и Бельгии, и Дании. У нас в группе команды более высокого класса. Нужно прибавлять», — добавил Колосков.

Сборные России и Польши сыграли вничью — 1:1. В рамках подготовки к Евро-2020 российская команда проведёт ещё один матч — 5 июня на своём поле сыграет с Болгарией.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, что сборная России может вынести из матча с Польшей.