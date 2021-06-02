Тренер сборной Польши оценил игру своих подопечных в контрольном матче с Россией

Главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза прокомментировал ничейный исход контрольного матча с национальной командой России.

«Думаю, игру мы начали очень хорошо, действовали хорошо как с мячом, так и без мяча, использовали высокий прессинг, блокировали соперника. Но после забитого мяча наша игра развалилась: мы перестали останавливать соперника, утратили инициативу, в защите потеряли активность, позволили сопернику пасовать, водиться с мячом. Этого не должно было случиться», — приводит слова Соузы ТАСС.

Он отметил, что вторую половину матча его команда начала гораздо лучше, на протяжении всего тайма, хорошо контролировала мяч и соблюдала дисциплину в обороне.

«В целом мы можем быть удовлетворены тем, что показали», — добавил специалист.

Сборные России и Польши сыграли вничью — 1:1.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, что сборная России может вынести из матча с Польшей.