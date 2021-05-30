ESPN: Де Брёйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за травмы

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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне рискует пропустить групповой этап чемпионата Европы из-за травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси».
ESPN: Де Брёйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020 из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает ESPN, для полного восстановления игрока после перелома костей носа и левой глазницы потребуется не менее трёх недель. Таким образом, есть сомнения, что он сможет сыграть за Бельгию в групповом этапе Евро-2020.

Тем не менее хавбек вряд ли пропустит весь турнир, так как сможет играть с лицевой маской для защиты травмированной области.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в свою очередт предоставил Де Брёйне дополнительную неделю отдыха. То есть на тренировку национальной команды футболист должен прибыть только 7 июня. 

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что у Де Брёйне диагностированы переломы костей носа и глазницы после финала ЛЧ.

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