У Де Брёйне диагностированы переломы костей носа и глазницы после финала ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о травмах, которые получил во время финального матча Лиги чемпионов с «Челси».

«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всё ещё разочарован вчерашним результатом, но мы вернёмся», — написал Де Брёйне в Instagram.

Де Брёйне получил травмы во втором тайме матча с «Челси» и был заменён на 60-й минуте.

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал двукратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель в скором времени подпишет новый контракт с «Челси».