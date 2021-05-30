У Де Брёйне диагностированы переломы костей носа и глазницы после финала ЛЧ
- Reuters
«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всё ещё разочарован вчерашним результатом, но мы вернёмся», — написал Де Брёйне в Instagram.
Де Брёйне получил травмы во втором тайме матча с «Челси» и был заменён на 60-й минуте.
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал двукратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель в скором времени подпишет новый контракт с «Челси».