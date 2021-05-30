Источник: Тухель в скором времени подпишет новый контракт с «Челси»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель в ближайшее время подпишет новый контракт с лондонским клубом.
Источник: Тухель в скором времени подпишет новый контракт с «Челси»
  • Reuters

По информации журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время 47-летний немецкий тренер проведёт встречу с руководством клуба, на которой подпишет соглашение.

Срок нового контракта будет рассчитан до конца июня 2023 года и включит в себя опцию продления на ещё один год.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. В первом же сезоне с командой немец одержал победу в Лиге чемпионов.

Ранее Тухель рассказал о знакомстве с Абрамовичем после победы в ЛЧ.

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