Тухель — о знакомстве с Абрамовичем после победы в ЛЧ: это был лучший момент для нашей первой встречи, или худший

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о своей первой встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем, которая произошла после победы команды в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи, или худший, ведь теперь всё может стать только хуже! Мы снова поговорим, и я смогу заверить его, что останусь голодным до побед. Я голоден, являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол», — приводит слова Тухеля пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Челси» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0 и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. 47-летний Тухель возглавил команду в январе 2021 года. Таким образом «Челси» во второй раз выиграл Лигу чемпионов и один раз вышел в финал, после смены тренера по ходу сезона.

Ранее Тухель заявил, что «Челси» хотел стать камнем в бутсе «Манчестер Сити».