Тухель: «Челси» хотел стать камнем в бутсе «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Разделить это со всеми просто невероятно. Мы сделали это. Ого, я даже и не знаю, что сказать. Я был так благодарен за возможность второй раз сыграть в финале. Я чувствовал себя необычно. Было ощущение, что победа становится всё ближе. Игроки были нацелены на победу. Мы хотели стать камнем в бутсе «Манчестер Сити». Мы мотивировали каждого брать игру на себя, действовать смелее, опасно контратаковать. Это была физически жёсткая игра, и каждый должен был помогать партнёрам», — проводит слова Тухеля пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Челси» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0 и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Канте был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.