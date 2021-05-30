Макаров рассказал, как адаптировался в сборной России по футболу

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Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал о своей адаптации в национальной команде.
Макаров рассказал, как адаптировался в сборной России по футболу
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Сейчас всё отлично. За счёт тренировок всё хорошо. Уже втянулся в работу и влился в команду. По поводу лучшего гола сезона никто не троллил, все поздравили. Спасибо болельщикам, что выбрали мой гол», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России.

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