Макаров рассказал, как адаптировался в сборной России по футболу

Полузащитник «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал о своей адаптации в национальной команде.

«Сейчас всё отлично. За счёт тренировок всё хорошо. Уже втянулся в работу и влился в команду. По поводу лучшего гола сезона никто не троллил, все поздравили. Спасибо болельщикам, что выбрали мой гол», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».

Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России.