Кузяев о неудачной попытке перейти в европейский чемпионат: там было много причин

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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев по футболу высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Кузяев о неудачной попытке перейти в европейский чемпионат: там было много причин
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Ничего не загадываю, в первую очередь сконцентрирован на подготовке к Евро. Пункт об отъезде в Европу? Контракт — это отношения между мной и клубом. Не буду комментировать», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Он также ответил на вопрос, почему у него не получилось перейти в один из европейских чемпионатов в прошлом межсезонье.

«Там было много причин, конкретные не скажу. Не считаю это основной причиной. Одна из», — добавил Кузяев.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее футболист «Монпелье» Гаэтан Лаборде не исключил своего перехода в «Зенит».

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