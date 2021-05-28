Футболист «Монпелье» Лаборде не исключил своего перехода в «Зенит»

Форвард «Монпелье» Гаэтан Лаборде выразил заинтересованность в своём трансфере в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это большой клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов и возможность завоевывать титулы в каждом сезоне — у «Зенита» есть прекрасные аргументы», — цитирует слова 27-летнего форварда RMC Sport со ссылкой на интервью L’Equipe.

Лаборде в прошедшем сезоне забил 16 мячей в 38 матчах Лиги 1. Форвард также не исключил своего перехода в один из французских клубов.

Ранее в «Зените» отреагировали на слова Салиховой.