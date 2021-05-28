Футболист «Монпелье» Лаборде не исключил своего перехода в «Зенит»

Короткая ссылка
Форвард «Монпелье» Гаэтан Лаборде выразил заинтересованность в своём трансфере в санкт-петербургский «Зенит».
Футболист «Монпелье» Лаборде не исключил своего перехода в «Зенит»
  • Reuters

«Зенит» — чемпион России, регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это большой клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов и возможность завоевывать титулы в каждом сезоне — у «Зенита» есть прекрасные аргументы», — цитирует слова 27-летнего форварда RMC Sport со ссылкой на интервью L’Equipe.

Лаборде в прошедшем сезоне забил 16 мячей в 38 матчах Лиги 1. Форвард также не исключил своего перехода в один из французских клубов.

Ранее в «Зените» отреагировали на слова Салиховой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить