Дубли Политано и Пессины помогли сборной Италии по футболу разгромить Сан-Марино в контрольном матче

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Сборная Италии по футболу одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в контрольном матче.
Дубли Политано и Пессины помогли сборной Италии по футболу разгромить Сан-Марино в контрольном матче
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Сардиния Арене» в Кальяри, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев поля.

В составе сборной Италии дубли оформили Маттео Политано и Маттео Пессина. Ещё по одному голу в активе Федерико Бернардески, Джанмарко Феррари и Андреа Белотти.

На предстоящем чемпионате Европы — 2020 сборная Италии сыграет в группе A с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич оценил уровень сборной России по футболу.

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