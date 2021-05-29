Дубли Политано и Пессины помогли сборной Италии по футболу разгромить Сан-Марино в контрольном матче

Сборная Италии по футболу одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в контрольном матче.

Встреча, прошедшая на «Сардиния Арене» в Кальяри, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев поля.

В составе сборной Италии дубли оформили Маттео Политано и Маттео Пессина. Ещё по одному голу в активе Федерико Бернардески, Джанмарко Феррари и Андреа Белотти.

На предстоящем чемпионате Европы — 2020 сборная Италии сыграет в группе A с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.

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