Дубли Политано и Пессины помогли сборной Италии по футболу разгромить Сан-Марино в контрольном матче
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Сардиния Арене» в Кальяри, завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев поля.
В составе сборной Италии дубли оформили Маттео Политано и Маттео Пессина. Ещё по одному голу в активе Федерико Бернардески, Джанмарко Феррари и Андреа Белотти.
На предстоящем чемпионате Европы — 2020 сборная Италии сыграет в группе A с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.
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