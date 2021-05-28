Игнашевич оценил уровень сборной России по футболу

Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич высказал мнение о нынешнем уровне национальной команды.

«Я думаю, что у сборной на Евро всё будет хорошо. Упал ли уровень сборной после 2018 года? Нет, я считаю, что он поднялся и на одном — выше среднего — уровне находится», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.

Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Россия занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.