Игнашевич оценил уровень сборной России по футболу
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- РИА Новости
«Я думаю, что у сборной на Евро всё будет хорошо. Упал ли уровень сборной после 2018 года? Нет, я считаю, что он поднялся и на одном — выше среднего — уровне находится», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.
Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
Ранее сообщалось, что Россия занимает 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.