Безуглов призвал не беспокоиться о состоянии Фернандеса

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии защитника национальной команды Марио Фернандеса.
Безуглов призвал не беспокоиться о состоянии Фернандеса
  • РИА Новости

«Когда Марио вернётся к тренировкам? Всё узнаете из официальных релизов сборной. Всё хорошо, вам за него точно не стоит беспокоиться», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Российская национальная команда проводит в австрийском Нойштифте сборы, которые продлятся до 31 мая, в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Фернандес тренируется по индивидуальной программе из-за повреждения.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в сборной нет ни одного футболиста, у кого чего-то не потягивает или не побаливает.

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