Безуглов призвал не беспокоиться о состоянии Фернандеса

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии защитника национальной команды Марио Фернандеса.

«Когда Марио вернётся к тренировкам? Всё узнаете из официальных релизов сборной. Всё хорошо, вам за него точно не стоит беспокоиться», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Российская национальная команда проводит в австрийском Нойштифте сборы, которые продлятся до 31 мая, в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Фернандес тренируется по индивидуальной программе из-за повреждения.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что в сборной нет ни одного футболиста, у кого чего-то не потягивает или не побаливает.