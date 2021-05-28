Игнашевич высказал мнение о роли Дзюбы в сборной России по футболу

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказал мнение о роли нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборной России по футболу.

«Дзюба — лидер, безусловно, капитан. Наверное, главный, да, главный. И позиция очень важная. Плюс он такой футболист — когда сложно, ты всегда можешь выбить на Дзюбу, на высокого нападающего, у тебя есть возможность зацепиться — такой транзитный пункт, таможня. Если Дзюба сохраняет мяч, мы можем выйти в атаку, если нет — к сожалению, нет. Он лидер за пределами поля, в раздевалке, на футбольном поле. Человек, который в сложную минуту и пенальти всегда может пробить», — сказал Игнашевич в интервью на YouTube-канале Тимура Журавеля.

Он отметил, что такие лидеры, как Дзюба, не каждый год появляются.

«Хорошо, что он такой есть. Есть молодые футболисты, которые могут стать... Находясь с Дзюбой на футбольном поле, они обязаны брать у него всё хорошее. Не стал ли Дзюба слабее? Ну нет, он же опять лучший бомбардир чемпионата и один из лучших ассистентов. Как он стал слабее? Нет», — добавил Игнашевич.

В минувшем клубном сезоне Дзюба сыграл в 34 матчах за «Зенит» во всех турнирах и записал в свой актив 22 гола и девять результативных передач.

Ранее Игнашевич признался, что хотел бы возглавить ЦСКА.