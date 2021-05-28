Игнашевич признался, что хотел бы возглавить ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич признался, что хотел бы возглавить команду в качестве главного тренера.
Игнашевич признался, что хотел бы возглавить ЦСКА
  • РИА Новости

«Не возникает ли мысли, что я мог бы быть на месте Олича? Нет, подобных мыслей не возникало. Был ли я готов тренировать ЦСКА? Опыт работы главным тренером у меня побольше, чем у Ивицы. Не испытал ли обиду от решения ЦСКА? Нет, я в тот момент работал в «Торпедо», когда Олича назначали, потому не рассчитывал на это предложение. Есть ли мысли о работе с ЦСКА в будущем? Конечно. ЦСКА для меня — это родной клуб. Что для этого должно произойти? Я в такой перспективе гоню от себя все эти мысли. Это может случиться и сегодня, и завтра, и в любой другой день», — сказал Игнашевич в интервью YouTube-каналу журналиста Тимура Журавеля.

В качестве футболиста Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Алдонин покинул тренерский штаб «Торпедо».

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