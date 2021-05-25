Алдонин покинул тренерский штаб «Торпедо»

Тренер Евгений Алдонин покинул московское «Торпедо» в связи с истечением срока действия контракта.

Об этом сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Алдонин работал в тренерском штабе «Торпедо» с января 2020 года. На тот момент главным тренером клуба был Сергей Игнашевич. В марте 2021 года Игнашевич покинул команду по обоюдному согласию сторон.

По итогам сезона «Торпедо» заняло шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее апелляционный комитет РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ.