Черышев сравнил подготовку в сборной России к Евро-2020 и к ЧМ-2018

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о работе команды на сборе в австрийском Нойштифте.

«Работаем, находимся в приятной атмосфере. Здесь знакомое место тем более. Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно. Работа очень похожая, команда несильно поменялась. Новые игроки хотят помочь команде, думаю, у нас всё должно получиться. Я чувствую себя хорошо, хочу работать и совершенствоваться как футболист и как человек», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Черышев сыграл в 22 матчах за «Валенсию», записав в свой актив три голевые передачи.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, получивших повреждения.