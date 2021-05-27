Черышев сравнил подготовку в сборной России к Евро-2020 и к ЧМ-2018

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о работе команды на сборе в австрийском Нойштифте.
Черышев сравнил подготовку в сборной России к Евро-2020 и к ЧМ-2018
  • РИА Новости

«Работаем, находимся в приятной атмосфере. Здесь знакомое место тем более. Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно. Работа очень похожая, команда несильно поменялась. Новые игроки хотят помочь команде, думаю, у нас всё должно получиться. Я чувствую себя хорошо, хочу работать и совершенствоваться как футболист и как человек», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Черышев сыграл в 22 матчах за «Валенсию», записав в свой актив три голевые передачи.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, получивших повреждения.

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