Черчесов высказался о шансах Захаряна присоединиться к команде на сборе в Австрии

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, пропускающим сбор в австрийском Нойштифте из-за болезни.
Черчесов высказался о шансах Захаряна присоединиться к команде на сборе в Австрии
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Есть большая вероятность, что он не приедет. Мы с ним на связи. Жаль, что его прихватило, мы его хотели видеть. Не знаю, остался бы он в списке или нет, но он бы с нами поработал. И уже бы лучше его оценили», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Захарян провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

18-летний футболист не полетел со сборной в Нойштифт из-за бактериальной ангины.

Ранее врач сборной России оценил шансы Захаряна сыграть на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить