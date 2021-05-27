Черчесов высказался о шансах Захаряна присоединиться к команде на сборе в Австрии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, пропускающим сбор в австрийском Нойштифте из-за болезни.

«Есть большая вероятность, что он не приедет. Мы с ним на связи. Жаль, что его прихватило, мы его хотели видеть. Не знаю, остался бы он в списке или нет, но он бы с нами поработал. И уже бы лучше его оценили», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Захарян провёл 13 матчей в Российской премьер-лиге, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

18-летний футболист не полетел со сборной в Нойштифт из-за бактериальной ангины.

Ранее врач сборной России оценил шансы Захаряна сыграть на Евро-2020.