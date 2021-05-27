Врач сборной России оценил шансы Захаряна сыграть на Евро-2020

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Врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на вопрос, есть ли шансы сыграть на чемпионате Европы по футболу — 2020 (Евро-2020) у полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
Врач сборной России оценил шансы Захаряна сыграть на Евро-2020
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Откуда я знаю? Нужно дождаться ответа тренера и пресс-службы. Он болеет, пока лечится. Давайте он выздоровеет — и будем решать», — сказал Безуглов в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян покинул расположение сборной России и не полетел на сбор в Австрию после выявления признаков бактериальной ангины.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее отец Захаряна рассказал о состоянии сына.

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