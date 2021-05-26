Заболотный: я думаю, никто себе не забронировал место на Евро-2020

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Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы — 2020.
Заболотный: я думаю, никто себе не забронировал место на Евро-2020
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«У нас здоровая конкуренция. Все три нападающих понимают, что надо выкладываться на каждой тренировке, а там уже будет видно. Кто окажется лучше, тот и будет играть. Я думаю, никто себе не забронировал место на Евро», — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

Он отметил, что не считает дни до старта чемпионата Европы.

«Если считать, это будет длиться очень долго. Главное — позитивно мыслить, улыбаться и работать. В преддверии Евро хочется, чтобы первая игра началась быстрее. Накал до первого матча присутствует. Но тут уже каждый игрок у себя в голове это программирует», — добавил Заболотный.

Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Заболотный не стал комментировать свой возможный переход в ЦСКА.

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