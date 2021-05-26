Заболотный не стал комментировать свой возможный переход в ЦСКА

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный ответил на вопрос о своём возможном переходе из «Сочи» в московский ЦСКА.

«Клубные вещи оставляю за пределами сборной, поэтому сейчас главное — сосредоточиться на чемпионате Европы. Пожалуйста, задавайте вопросы про сборную», — приводит слова Заболотного РИА Новости.

29-летний форвард играет за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Заболотный покинул команду и продолжит карьеру в ЦСКА.