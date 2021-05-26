Заболотный не стал комментировать свой возможный переход в ЦСКА

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный ответил на вопрос о своём возможном переходе из «Сочи» в московский ЦСКА.
Заболотный не стал комментировать свой возможный переход в ЦСКА
  • globallookpress.com

«Клубные вещи оставляю за пределами сборной, поэтому сейчас главное — сосредоточиться на чемпионате Европы. Пожалуйста, задавайте вопросы про сборную», — приводит слова Заболотного РИА Новости.

29-летний форвард играет за «Сочи» с 2019 года, он записал в свой актив 25 голов и 11 результативных передач в 52 матчах.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Заболотный покинул команду и продолжит карьеру в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить