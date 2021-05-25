Соболев подвернул ногу на сборе команды России по футболу в Австрии

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего национальной команды Александра Соболева, который занимался по индивидуальной программе на сборе в Австрии.

«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Сборная России проводит сбор в Австрии в рамках подготовки к Евро-2020.

Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук присоединились к национальной команде России на сборах в Австрии.