Соболев подвернул ногу на сборе команды России по футболу в Австрии
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Соболев накануне подвернул ногу, несколько дней он будет заниматься отдельно», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».
Сборная России проводит сбор в Австрии в рамках подготовки к Евро-2020.
Чемпионат Европы, который из-за пандемии COVID-19 был перенесён с 2020 года на 2021-й, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
Ранее сообщалось, что Александр Головин и Алексей Миранчук присоединились к национальной команде России на сборах в Австрии.