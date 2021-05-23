СМИ: Рамос может пропустить Евро-2021 ради Олимпиады в Токио

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может пропустить предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Как сообщает Marca, 35-летний защитник намерен встретиться с главным тренером национальной сборной Луисом Энрике, который хочет обсудить состояние здоровья Рамоса, пропустившего много матчей в нынешнем сезоне из-за травм.

Отмечается, что Рамос хотел бы выступить и на Евро-2021, и на Олимпиаде в Токио, но возможен вариант, при котором он пропустит чемпионат Европы, чтобы лучше восстановиться к Играм.

Соперниками сборной Испании на групповом этапе Евро-2021, который пройдёт с 11 июня по 11 июля, станут команды Польши, Словакии и Швеции.

На футбольном турнире Игр в Токио, который пройдёт с 21 июля по 7 августа, испанская команда сыграет с Египтом, Аргентиной и Австралией.

Ранее сообщалось, что Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2021.