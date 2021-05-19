Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020

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Немецкий футбольный союз (DFB) огласил заявку национальной сборной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Мюллер и Хуммельс вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба DFB, в список из 26 футболистов вошли защитник Матс Хуммельс и полузащитник Томас Мюллер, не привлекавшиеся к играм за сборную с 2018 года.

В заявку сборной Германии на Евро-2020 вошли:

— голкиперы: Мануэль Нойер («Бавария», Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»);

— защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Маттиас Гинтер (мёнхенгладбахская «Боруссия»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба — «РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс (дортмундская «Боруссия»), Робин Кох («Лидс Юнайтед»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»);

— полузащитники и нападающие: Эмре Джан (дортмундская «Боруссия»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Лерой Сане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц, Тимо Вернер (оба — «Челси»), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (мёнхенгладбахская «Боруссия»), Кевин Фолланд («Монако»).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Германии на групповом этапе континентального первенства станут команды Португалии, Швеции и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема вызван в сборную Франции на Евро-2020.

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