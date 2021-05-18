Бензема вызван в сборную Франции на Евро-2020

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Федерация футбола Франции (FFF) огласила заявку национальной сборной команды на предстоящий чемпионат Европы — 2020.
Бензема вызван в сборную Франции на Евро-2020
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба FFF, в список из 26 футболистов вошёл 33-лётний форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, не привлекавшийся к играм за сборную с октября 2015 года из-за скандала.

В заявку сборной Франции на Евро-2020 вошли:

— голкиперы: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Лион»);

— защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («Пари Сен-Жермен»), Жюль Кюнде («Севилья»), Бемжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»);

— полузащитники: Эдуардо Камавинга («Ренн»), Нголо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Корентен Толиссо («Бавария»); 

— нападающие: Бензема, Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Тома Лемар («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). 

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Швеции на групповом этапе континентального первенства станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

Ранее стала известна заявка сборной Швеции на Евро-2020.

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