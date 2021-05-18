Футболист «Спартака» Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон был включён в состав сборной Швеции по футболу на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

Как сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза (SvFF), в список из 26 игроков вошли:

— голкиперы: Карл-Йохан Йонссон («Копенгаген»), Кристоффер Нордфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»);

— защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Андреас Гранквист («Хельсингборг»), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Эмиль Крафт («Ньюкасл Юнайтед»), Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ульссон («Хельсингборг»);

— полузащитники: Йенс-Люс Каюсте («Мидтьюлланн»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Кристоффер Олссон («Краснодар»), Робин Квайсон («Майнц»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Сванберг («Болонья»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»);

— нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александер Исаак («Реал Сосьедад»), Джордан Ларссон («Спартак»).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной Швеции на групповом этапе континентального первенства станут команды Польши, Испании и Словакии.

Ранее появилась информация, что Карима Бензема вызовут в сборную Франции впервые за шесть лет.