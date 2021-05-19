УЕФА и «Газпром» продлили спонсорское соглашение

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о подписании нового спонсорского соглашения с компанией «Газпром».
УЕФА и «Газпром» продлили спонсорское соглашение
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УЕФА, контракт рассчитан до 2024 года.

«Газпром» получит партнёрские права на Евро-2020 и Евро-2024, европейскую квалификацию к Евро-2024 и финальные стадии Лиги наций 2021 и 2023 годов, а также спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021—2024 годов, при этом продолжив сотрудничество с Лигой чемпионов.

Ранее УЕФА извинился за включение песен Моргенштерна и 10AGE в плейлист Евро-2020.

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