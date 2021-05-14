УЕФА извинился за включение песен Моргенштерна и 10AGE в плейлист Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за включение в число треков чемпионата Европы — 2020 по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10AGE, содержащих нецензурную лексику.

«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировал их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы УЕФА.

Плейлист, в который вошли треки LECK в исполнении Моргенштерна и «Нету интереса» от 10AGE, был обнародован 14 мая.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. При этом организаторы не стали менять название, сохранив первоначальное — Евро-2020.

Ранее была представлена официальная песня Евро-2020.