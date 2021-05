Нидерландский диджей Мартин Гаррикс опубликовал на своём YouTube-канале официальную песню чемпионата Европы по футболу — 2020.

В создании композиции под названием We Are the People («Мы люди») приняли участие представители ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж.

Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в УЕФА начали аннулировать билеты на Евро-2020.