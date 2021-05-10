Источник: в УЕФА начали аннулировать билеты на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал процесс аннулирования билетов на Евро-2020 и возврата денег за них.

Об этом сообщает «РБ Спорт». Официально о начале процесса будет объявлено позже. По информации источника, УЕФА провёл билетную жеребьёвку, а 10 мая болельщики начали получать уведомления об аннулировании билетов в своих личных кабинетах.

Чемпионат Европы пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса. По этой же причине города — хозяева соревнований не смогут обеспечить 100%-ную посещаемость стадионов. Стадион в Санкт-Петербурге на матчах Евро-2020 будет заполнен на 50%.

Ранее Роббен признался, что мечтает поехать на Евро-2020.