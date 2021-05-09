Роббен: поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта

Короткая ссылка
Полузащитник нидерландского «Гронингена» Арьен Роббен рассказал, что хотел бы выступить в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
Роббен: поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта
  • Reuters

«Я бы поехал. Было бы забавно, но нужно быть реалистом — надо быть в хорошей форме и понимать, что ты можешь внести свой вклад. В конце концов, сборная — это шаг вперёд. Поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта, но нужно быть очень осторожным. Я уже вижу завтрашние заголовки. Прямо сейчас я не говорю, что хочу поехать, но если Франк де Бур позвонит, я скажу да», — приводит слова Роббена Sky Sports.

37-летний Роббен возобновил карьеру летом 2020 года, но большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы.

В составе сборной Нидерландов Роббен провёл 96 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с национальной командой он завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, а также бронзу Евро-2004.

Ранее сообщалось, что УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020 до 26 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить