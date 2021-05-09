Роббен: поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта

Полузащитник нидерландского «Гронингена» Арьен Роббен рассказал, что хотел бы выступить в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

«Я бы поехал. Было бы забавно, но нужно быть реалистом — надо быть в хорошей форме и понимать, что ты можешь внести свой вклад. В конце концов, сборная — это шаг вперёд. Поехать на Евро-2020 — это моя самая смелая мечта, но нужно быть очень осторожным. Я уже вижу завтрашние заголовки. Прямо сейчас я не говорю, что хочу поехать, но если Франк де Бур позвонит, я скажу да», — приводит слова Роббена Sky Sports.

37-летний Роббен возобновил карьеру летом 2020 года, но большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы.

В составе сборной Нидерландов Роббен провёл 96 матчей, в которых забил 37 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с национальной командой он завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, а также бронзу Евро-2004.

Ранее сообщалось, что УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020 до 26 человек.