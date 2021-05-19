Колосков считает, что выход сборной России в 1/4 финала Евро-2020 можно будет назвать успехом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Как сказал один наш знаменитый футболист, наши ожидания — это наши проблемы. А если серьёзно, то, конечно, жду успешного выступления на предварительном этапе, выхода в следующий, последующий этапы. Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом», — приводит слова Колоскова Rusfootball.

Он отметил, что команде по силам добиться такого результата.

«Бельгия — фаворит нашей группы, но я бы сейчас не преувеличивал её мощь. Поэтому можно рассчитывать в этой игре на положительный результат. У Дании команда непредсказуемая: может сыграть неважно, а может показать выдающуюся игру. Команда Финляндии? Я бы не считал её аутсайдером нашей группы. Да, может, там и нет очень ярких игроков, но есть тактическая выучка, есть характер», — добавил почётный президент РФС.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Габулов высказал мнение, что Шунин станет основным вратарём сборной России на Евро-2020.