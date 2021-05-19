Колосков считает, что выход сборной России в 1/4 финала Евро-2020 можно будет назвать успехом

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы по футболу.
Колосков считает, что выход сборной России в 1/4 финала Евро-2020 можно будет назвать успехом
  • РИА Новости

«Как сказал один наш знаменитый футболист, наши ожидания — это наши проблемы. А если серьёзно, то, конечно, жду успешного выступления на предварительном этапе, выхода в следующий, последующий этапы. Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом», — приводит слова Колоскова Rusfootball.

Он отметил, что команде по силам добиться такого результата.

«Бельгия — фаворит нашей группы, но я бы сейчас не преувеличивал её мощь. Поэтому можно рассчитывать в этой игре на положительный результат. У Дании команда непредсказуемая: может сыграть неважно, а может показать выдающуюся игру. Команда Финляндии? Я бы не считал её аутсайдером нашей группы. Да, может, там и нет очень ярких игроков, но есть тактическая выучка, есть характер», — добавил почётный президент РФС.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Ранее Габулов высказал мнение, что Шунин станет основным вратарём сборной России на Евро-2020.

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